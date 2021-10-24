Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США

24.10.2021 11:03

Фото: telegramfor.me



Власти Киргизии не будут открывать американскую военную базу на своей территории, заявил глава республики Садыр Жапаров.



По словам президента страны, вполне хватает действующего российского объекта в Канте, передает ТАСС.



Руководство Киргизии не рассматривает возможность размещения в стране военной базы Соединенных Штатов, заявил президент республики Садыр Жапаров. Выступив на пресс-конференции, которая состоялась в Бишкеке, глава государства указал, что его стране хватит российской базы в Канте Чуйской области.



По словам Жапарова, киргизские власти не хотят "играть в кошки-мышки с влиятельными странами", соглашаясь на размещение у себя сразу двух таких объектов. Политик также напомнил, что американская база функционировала в его стране вплоть до 2014 года.



Военная база Соединенных Штатов открылась в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Объект был предназначен для оказания поддержки военным, которые участвовали в операции "Несокрушимая свобода" на территории Афганистана. Помимо американских военнослужащих, на объекте в Манасе в тот период располагались представители и техника государств, входящих в антитеррористическую коалицию.



В 2009 году база была переименована в Центр транзитных перевозок. Летом 2014 года объект прекратил деятельность после соответствующего требования местных властей.



Ранее распространились сообщения о возможной переброске американских военных из Афганистана в Узбекистан или Таджикистан. В числе возможных стран указывались Узбекистан и Таджикистан.



Автор: Злата Богатова

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