|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США
24.10.2021 11:03
Фото: telegramfor.me
Власти Киргизии не будут открывать американскую военную базу на своей территории, заявил глава республики Садыр Жапаров.
По словам президента страны, вполне хватает действующего российского объекта в Канте, передает ТАСС.
Руководство Киргизии не рассматривает возможность размещения в стране военной базы Соединенных Штатов, заявил президент республики Садыр Жапаров. Выступив на пресс-конференции, которая состоялась в Бишкеке, глава государства указал, что его стране хватит российской базы в Канте Чуйской области.
По словам Жапарова, киргизские власти не хотят "играть в кошки-мышки с влиятельными странами", соглашаясь на размещение у себя сразу двух таких объектов. Политик также напомнил, что американская база функционировала в его стране вплоть до 2014 года.
Военная база Соединенных Штатов открылась в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Объект был предназначен для оказания поддержки военным, которые участвовали в операции "Несокрушимая свобода" на территории Афганистана. Помимо американских военнослужащих, на объекте в Манасе в тот период располагались представители и техника государств, входящих в антитеррористическую коалицию.
В 2009 году база была переименована в Центр транзитных перевозок. Летом 2014 года объект прекратил деятельность после соответствующего требования местных властей.
Ранее распространились сообщения о возможной переброске американских военных из Афганистана в Узбекистан или Таджикистан. В числе возможных стран указывались Узбекистан и Таджикистан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|