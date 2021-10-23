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В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное
23.10.2021 22:10
Фото: wordpress.com
В Книгу рекордов России внесли испеченное в Ингушетии пирожное брауни, передает "Интерфакс".
Длина этого десерта составила 127,5 м, а вес превысил 1 345 кг. Этот десерт был официально признан самым большим в стране.
Мероприятие, получившее название "Шелковый путь от Китая до Дарьяла", сначала собирались устроить на площадях Алания и Дадаков в Магасе. Однако в последний момент городская администрация отказалась выдать разрешение на проведение этой масштабной акции, рассказала кондитер Луиза Цицкиева-Бекова.
На презентации гигантского десерта в качестве главного судьи присутствовал основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он сам измерил параметры этого огромного лакомства, созданного ингушскими кондитерами. Брауни смогло обойти всех предшественников по весу и размеру, поэтому в стране удалось зафиксировать новый рекорд.
После завершения официальной части программы пирожное предложили попробовать всем присутствующим. Гости мероприятия даже могли уносить кусочки с собой в контейнерах, чтобы полакомиться десертом позже в кругу семьи.
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