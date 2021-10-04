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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%


14:31
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Фото: permdaily.ru

Сегодня, 22 октября, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов, передает ТАСС.

В результате она поднимется до 7,5 процента годовых, сообщается со ссылкой на официальное заявление регулятора.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что в случае развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускаются возможные дальнейшие повышения ключевой ставки. Решение будет приниматься на ближайших заседаниях.

Как стало известно, инфляция превысила прогнозы по причине более быстрого расширения спроса в сравнении с возможным наращиванием выпуска. В таких условиях, учитывая вновь возросшие инфляционные ожидания, баланс рисков оказался смещенным в сторону проинфляционных. Следствие этого может быть более длительное отклонение инфляции вверх от цели, указано  пресс-релизе ЦБ.

Уровень годовой инфляция в сентябре поднялся до 7,4%, в августе он составлял 6,7%. По состоянию на 18 октября процесс ускорился до отметки 7,8%.

В банке ВТБ после такого решения регулятора прогнозируют повышение средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам. По данным ТАСС, классические варианты сбережений станут "еще более привлекательными для населения". Как пояснил руководитель управления "Сбережения" банка Максим Степочкин, изменение ключевой ставки также повлияет на тех, кто держат свои сбережения в иностранной валюте.

В качестве другого фактора, способного сыграть большую роль в сложившейся ситуации, эксперт назвал новый виток коронавирусной пандемии. По словам Степочкина, в ряде регионов сейчас уже вводятся достаточно жесткие ограничения, из-за которых может сократиться потребление. Население при этом будет заинтересовано в направлении средств, сохраненных от покупок, в различные сберегательные продукты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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