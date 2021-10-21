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Джокович не сможет участвовать в Australian Open без прививки


21.10.2021 23:56
Джокович не сможет участвовать в Australian Open без прививкиФото: telegra.ph

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу не разрешат участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису, если спортсмен не пройдет полную вакцинацию от коронавируса. С таким заявлением выступил министр по вопросам миграции страны Алекс Хок, передают зарубежные СМИ.

Как пояснил австралийский чиновник, власти следуют рекомендациям специалистов, которые не советуют пускать в страну людей без прививок. Поэтому Новаку Джоковичу и другим теннисистам, как и всем, кто собирается приехать в Австралию, нужно вакцинироваться.

Министр подчеркнул, что до начала соревнований спортсмены должны быть привиты двумя дозами препарата.

Открытый чемпионат Австралии по теннису состоится в период с 17 по 30 января следующего года. Сербский спортсмен Новак Джокович, который сейчас возглавляет мировой рейтинг, ранее отказался раскрывать сведения о том, прививался ли он от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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