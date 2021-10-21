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В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
21.10.2021 16:35
Фото: rbsmi.ru
Члены ряда делегаций стран Европы покинули зал, в котором состоялось заседание Европейской конференции председателей парламентов, передает ТАСС.
Польские, латвийские, литовские и эстонские представители ушли, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как рассказал журналистам член российской делегации, при выступлении Валентины Матвиенко зал покинули представители Польши и трех Балтийских государств. Позже некоторые из возвратились на свои места. Отмечается, что на момент комментария на заседании присутствовали уже все члены иностранных делегаций, кроме представителей Эстонии.
Позже Матвиенко высказалась по поводу случившегося в беседе с РИА Новости. По словам спикера, на данный инцидент она не обратила внимания. Вместе с тем, если эти действия совершались демонстрационно, их можно расценивать как отсутствие политической и дипломатической культуры, заявила представительница руководства РФ.
Европейская конференция глав парламентов проходит в столице Греции - Афинах. Программа мероприятий рассчитана на 21 и 22 октября.
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