ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академии
В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академии
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
АBBA выпускают новую песню
АBBA выпускают новую песню
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран БалтииВ Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноябряВ школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
Собчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в СочиСобчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в Сочи
Любовь Соболь объявлена в розыскЛюбовь Соболь объявлена в розыск
АBBA выпускают новую песнюАBBA выпускают новую песню

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии


21.10.2021 16:35
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран БалтииФото: rbsmi.ru

Члены ряда делегаций стран Европы покинули зал, в котором состоялось заседание Европейской конференции председателей парламентов, передает ТАСС.

Польские, латвийские, литовские и эстонские представители ушли, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как рассказал журналистам член российской делегации, при выступлении Валентины Матвиенко зал покинули представители Польши и трех Балтийских государств. Позже некоторые из возвратились на свои места. Отмечается, что на момент комментария на заседании присутствовали уже все члены иностранных делегаций, кроме представителей Эстонии.

Позже Матвиенко высказалась по поводу случившегося в беседе с РИА Новости. По словам спикера, на данный инцидент она не обратила внимания. Вместе с тем, если эти действия совершались демонстрационно, их можно расценивать как отсутствие политической и дипломатической культуры, заявила представительница руководства РФ.

Европейская конференция глав парламентов проходит в столице Греции - Афинах. Программа мероприятий рассчитана на 21 и 22 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В ООН получили письмо школьницы из Луганска, включенной в базу «Миротворца»В ООН получили письмо школьницы из Луганска, включенной в базу «Миротворца»
В Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечетиВ Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечети
В Забайкалье школьник признался в убийстве девочки-подросткаВ Забайкалье школьник признался в убийстве девочки-подростка
В список иноагентов внесли «Росбалт» и RepublicВ список иноагентов внесли «Росбалт» и Republic
В Мексике спасли заложников, захваченных при попытке ограбления банкаВ Мексике спасли заложников, захваченных при попытке ограбления банка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru