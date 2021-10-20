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Любовь Соболь объявлена в розыск


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Любовь СобольФото: e-news.su
Любовь Соболь

Объявлена в розыск сторонница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, передает агентство "Интерфакс". Карточка с данными экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (деятельность этой экстремистской организации в РФ официально запрещена) уже появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России.

Как указано в базе, Любовь Соболь объявлена в розыск по одной из статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, в минувшем августе столичный Преображенский суд вынес решение по делу Соболь, признав ее виновной по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил). Она получила наказание в виде полутора лет ограничения свободы за действия, осуществлявшиеся в связи с несанкционированной акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

В соответствии с вынесенным приговором Соболь запрещалось покидать пределы Москвы и Московской области, а также участвовать в каких-либо массовых мероприятиях. Ей было предписано оставаться по месту проживания в период с 22:00 по 6:00 и три раза в месяц отмечаться в инспекции.

События, послужившие основанием для начала расследования, происходили в Москве 23 января. В числе фигурантов тогда также оказались несколько соратников и сторонников оппозиционера, включая брата Навального.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Соболь улетела в Турцию. Предположительно, она до сих пор находится за пределами России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

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