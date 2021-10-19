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Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в США


16:04
Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в СШАФото: livejournal.com

Российский предприниматель Олег Дерипаска в довольно резкой форме отреагировал на действия представителей Федерального бюро расследований (ФБР), которые пришли с обысками в дома его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. По мнению бизнесмена, целью этого была очередная попытка раскручивания домыслов о "роли русских" в выборах 2016 года.

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал случившееся в Telegram-канале, используя ненормативную лексику. Он, в частности, поинтересовался, успели ли агенты ФБР попробовать водку и прокисший джем, найденные в кладовках заброшенного здания. По словам предпринимателя, следя за событиями в Америке, он не перестает "удивляться какой-то запредельной тупости" некоторых представителей местного истеблишмента. Дерипаска пояснил, что имеет в виду тех, кто упорно продолжает "раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских" в президентских выборах, которые состоялись в Соединенных Штатах в 2016 году.

Дерипаска подчеркнул, что Дональд Трамп смог одержать победу на фоне "тупиц из Вашингтона", очень надоевших американским избирателям. В результате граждане США согласились бы поддержать даже "опереточного персонажа", только бы не допустить к власти "погрязших во взятках представителей клана Клинтон".

Ранее стало известно об обысках в фешенебельном районе Вашингтона. Агенты ФБР провели некие действия в доме, предположительно принадлежащем родственникам Дерипаски. В беседе с ТАСС представители бюро подтвердили, что завершили "правоохранительную деятельность" по указанному адресу. После обысков, продолжавшихся около десяти часов, представители ФБР вынесли из двухэтажного здания множество коробок и чемоданчиков. Никаких комментариев о том, что агенты увозят оттуда в своих служебных внедорожниках, пока еще не последовало.

Позже появились сведения об обысках, которые проводились у родственников Дерипаски, проживающих в Нью-Йорке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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