Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ООН получили письмо школьницы из Луганска, включенной в базу «Миротворца»

20.10.2021 13:04

Фото: zemlug.ru



В офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша подтвердили получение послания от жительницы Луганска Фаины Савенковой.



12-летнего ребенка ранее внесли в базу сайта "Миротворец" как потенциально опасную для Украины личность.



Школьница попала в базу как лицо, которое якобы представляет угрозу нацбезопасности Украины. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Фаина Савенкова решила обратиться к генсеку ООН. Девочка просила главу международной организации оказать влияние на украинское руководство, чтобы представители официального Киева не только удалили сведения о несовершеннолетних с портала "Миротворец", но и блокировали этот интернет-ресурс.



Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил получение письма от юной жительницы Луганска, передает РИА Новости.



По данным открытых источников, Фаину Савенкову включили в число лиц, потенциально опасных для нацбезопасности Украины после публикации ее видеообращения к членам Совета безопасности ООН. Девочка призывала эту международную организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь.



Автор: Злата Богатова

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