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В ООН получили письмо школьницы из Луганска, включенной в базу «Миротворца»
20.10.2021 13:04
Фото: zemlug.ru
В офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша подтвердили получение послания от жительницы Луганска Фаины Савенковой.
12-летнего ребенка ранее внесли в базу сайта "Миротворец" как потенциально опасную для Украины личность.
Школьница попала в базу как лицо, которое якобы представляет угрозу нацбезопасности Украины. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Фаина Савенкова решила обратиться к генсеку ООН. Девочка просила главу международной организации оказать влияние на украинское руководство, чтобы представители официального Киева не только удалили сведения о несовершеннолетних с портала "Миротворец", но и блокировали этот интернет-ресурс.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил получение письма от юной жительницы Луганска, передает РИА Новости.
По данным открытых источников, Фаину Савенкову включили в число лиц, потенциально опасных для нацбезопасности Украины после публикации ее видеообращения к членам Совета безопасности ООН. Девочка призывала эту международную организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь.
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