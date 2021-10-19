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Глава МИД Лавров проводит встречу с делегацией талибов
12:14
Фото: dialogorg.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с делегацией движения "Талибан" (деятельность в России запрещена).
Переговоры были организованы перед началом заседания по Афганистану в московском формате, передает ТАСС.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с представителями пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" (в РФ деятельность этой организации официально запрещена). Переговоры, организованные в "Президент-отеле", проходят за закрытыми дверями, сообщает ТАСС.
Известно также, что прибывшую из Кабула делегацию возглавляет второй заместитель главы временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи. Представители нового руководства страны сегодня примут участие в третьем заседание по Афганистану, которое состоится в московском формате.
В минувшем сентябре Лавров назвал неизбежным диалог с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены организации, запрещенной в России). Как заявил тогда глава МИД РФ, это делать "придется и приходится уже практически всем". Говоря о возможном признании власти радикалов, Лавров пояснил, что позиция Москвы зависит от выполнения новым афганским руководством своих обещаний. Министр отметил, что российская сторона всячески поощряет намерения главарей движения не "узурпировать власть".
Глава МИД РФ также указывал, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) выражали намерение сформировать инклюзивное правительство, которое будет включать в себя различные группы, а также не создавать проблем соседним государством.
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