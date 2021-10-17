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В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали
17.10.2021 19:08
Фото: vk.com
В Великобритании по подозрению в убийстве депутата парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эммесса задержан сын бывшего высокопоставленного африканского чиновника, передает The Times.
Полиция ранее назвала имя молодого человека.
Сведения о задержании сына уже подтвердил Харби Али Куллане, в прошлом занимавший пост советника премьер-министра Сомали, передает The Times. Британская газета отмечает, что отец 25-летнего мигранта шокирован случившимся.
Телеканал Sky News назвал имя подозреваемого - Али Харби Али. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах королевства отмечается, что ранее уроженец Сомали не попадал в поле зрения служб безопасности. Однако в других СМИ отмечается, что Али Харби Али ранее подозревали в том, что он может разделять радикальные взгляды. В результате молодого человека даже направили на спецпрограмму дерадикализации. Следствие считает, что он действовал в одиночку.
Напомним, депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Эмесса ранили во время встречи с избирателями, организованной в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летний политик получил несколько ножевых ранений, от которых вскоре скончался в больнице.
Убийство парламентария стало первым происшествием такого рода за период с 2016 года, когда погибла депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс. Политик, выступавшая за сохранение членства Британии в ЕС, была смертельно ранена сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром.
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