Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали

17.10.2021 19:08

Фото: vk.com



В Великобритании по подозрению в убийстве депутата парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эммесса задержан сын бывшего высокопоставленного африканского чиновника, передает The Times.



Полиция ранее назвала имя молодого человека.



Сведения о задержании сына уже подтвердил Харби Али Куллане, в прошлом занимавший пост советника премьер-министра Сомали, передает The Times. Британская газета отмечает, что отец 25-летнего мигранта шокирован случившимся.



Телеканал Sky News назвал имя подозреваемого - Али Харби Али. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах королевства отмечается, что ранее уроженец Сомали не попадал в поле зрения служб безопасности. Однако в других СМИ отмечается, что Али Харби Али ранее подозревали в том, что он может разделять радикальные взгляды. В результате молодого человека даже направили на спецпрограмму дерадикализации. Следствие считает, что он действовал в одиночку.



Напомним, депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Эмесса ранили во время встречи с избирателями, организованной в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летний политик получил несколько ножевых ранений, от которых вскоре скончался в больнице.



Убийство парламентария стало первым происшествием такого рода за период с 2016 года, когда погибла депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс. Политик, выступавшая за сохранение членства Британии в ЕС, была смертельно ранена сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром.



Автор: Злата Богатова

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