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На северо-востоке Афганистана вновь идут бои
17.10.2021 00:48
Фото: warsonline.info
Бои возобновились в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, передает ТАСС.
Боевикам пришедшего в Афганистане к власти "Талибана" (деятельность движения в РФ официально запрещена) противостоят подразделения Фронта национального сопротивления (ФНС).
По данным агентства, обе стороны несут потери. Во время продолжающихся столкновений уже погибли по меньшей мере два командира ФНС.
Ранее в Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечети Биби-Фатима. ЧП случилось во время пятничной молитвы, когда храм был заполнен верующими. Террористы-смертники привели в действие взрывное устройство.
Позже зарубежные СМИ распространили сведения о том, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" объявили о своей причастности к теракту в Кандагаре.
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