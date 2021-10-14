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В США экстренно госпитализирован экс-президент Клинтон
06:00
Фото: hiamag.com
В одну из больниц американского штата Калифорния экстренно доставили бывшего президента США Билла Клинтона, передают международные СМИ.
По предварительным данным, у 75-летнего экс-главы государства диагностировали сепсис.
Биллу Клинтону сейчас оказывают помощь лучшие специалисты медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине, передают американские СМИ. Отмечается, что госпитализация не связана с возможным заражением COVID-19.
По данным The Hill, врачи диагностировали у Клинтона сепсис. При этом другой источник отметил, что бывший американский лидер находится в отделении интенсивной терапии, но чувствует себя достаточно хорошо.
Пресс-секретарь экс-главы Соединенных Штатов Анхель Урена в своем твиттере написал, что Билл Клинтон уже "идет на поправку", не уточнив диагноз и причину экстренной госпитализации. Он лишь добавил, что жена бывшего президента Хиллари Клинтон, в прошлом занимавшая пост госсекретаря, сейчас также находится в Калифорнии.
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