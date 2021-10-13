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Польского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии
13.10.2021 17:03
Фото: prm.ua
Правоохранительные органы Польши задержали пожилого местного жителя по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости.
По данным властей, мужчина мог работать на спецслужбы Белоруссии.
О случившемся рассказал пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин. По его словам, задержание пенсионера, подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии, проводилось в минувшее воскресенье, 10 октября, сотрудниками агентства внутренней безопасности.
Следствие располагает сведениями о том, что пожилой поляк мог работать на белорусскую разведку — КГБ, пояснил Жарин. Задержанному уже предъявили соответствующие обвинения. Суд вынес решение об его аресте на три месяца.
Представитель ведомства также отметил, что задержанный долгое время "был связан с силовыми структурами". Он двадцать лет назад ушел на пенсию как сотрудник пограничной стражи.
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