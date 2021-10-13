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Польского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии


13.10.2021 17:03
Польского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу БелоруссииФото: prm.ua

Правоохранительные органы Польши задержали пожилого местного жителя по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости.

По данным властей, мужчина мог работать на спецслужбы Белоруссии.

О случившемся рассказал пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин. По его словам, задержание пенсионера, подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии, проводилось в минувшее воскресенье, 10 октября, сотрудниками агентства внутренней безопасности.

Следствие располагает сведениями о том, что пожилой поляк мог работать на белорусскую разведку — КГБ, пояснил Жарин. Задержанному уже предъявили соответствующие обвинения. Суд вынес решение об его аресте на три месяца.

Представитель ведомства также отметил, что задержанный долгое время "был связан с силовыми структурами". Он двадцать лет назад ушел на пенсию как сотрудник пограничной стражи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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