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В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе


15:07
В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в ДонбассеФото: vk.com

Неуместными и недопустимыми назвал призывы к России признать ответственность за крушение малазийского самолета в Донбассе в 2014 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что трагедия случилась "в небе над территорией Украины", передает "Интерфакс".

Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на соответствующее заявление, которое сделали ранее участники саммита Украина - Европейский союз. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что призывы такого рода - "абсолютно неуместны и недопустимы". Официальный представитель Кремля пояснил, что на текущий момент не ознакомился с содержанием заявления. При этом Песков напомнил, что какого-либо судебного решения по результатам расследования крушения малазийского Boeing пока не выносилось.

Ранее на портале главы Украины Владимира Зеленского появилось совместное заявление, в котором представители Киева и участники саммита со стороны Евросоюза вновь обратились к Москве с призывом взять на себя ответственность и привлечь к ответственности причастных к трагедии в Донбассе.

Пассажирский лайнер, принадлежавший авиакомпании Malaysian Airlines, разбился 17 июля 2014 года на территории, которая в тот момент контролировалась бойцами местного народного ополчения. Воздушное судно следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе. По его словам, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17 отсутствуют.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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