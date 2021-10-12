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В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе
15:07
Фото: vk.com
Неуместными и недопустимыми назвал призывы к России признать ответственность за крушение малазийского самолета в Донбассе в 2014 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что трагедия случилась "в небе над территорией Украины", передает "Интерфакс".
Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на соответствующее заявление, которое сделали ранее участники саммита Украина - Европейский союз. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что призывы такого рода - "абсолютно неуместны и недопустимы". Официальный представитель Кремля пояснил, что на текущий момент не ознакомился с содержанием заявления. При этом Песков напомнил, что какого-либо судебного решения по результатам расследования крушения малазийского Boeing пока не выносилось.
Ранее на портале главы Украины Владимира Зеленского появилось совместное заявление, в котором представители Киева и участники саммита со стороны Евросоюза вновь обратились к Москве с призывом взять на себя ответственность и привлечь к ответственности причастных к трагедии в Донбассе.
Пассажирский лайнер, принадлежавший авиакомпании Malaysian Airlines, разбился 17 июля 2014 года на территории, которая в тот момент контролировалась бойцами местного народного ополчения. Воздушное судно следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе. По его словам, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17 отсутствуют.
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