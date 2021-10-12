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В России обновлен максимум суточной смертности от COVID-19


11:54
В России обновлен максимум суточной смертности от COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в России скончались 984 пациента, у которых диагностировали коронавирус.

Всего же в стране было зарегистрировано 28 717 новых случаев заражения COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

Суточное количество летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стало новым максимальным числом за весь период пандемии.

По официальной статистике, за прошлый день в Москве выявили 4 410 новых случаев заражения COVID-19, в Петербурге - 2 470, на территории Московской области - 1 898. Накануне, 12 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в последнее время фиксируются в 77 регионах России.

В Самарской области медики зарегистрировали за истекшие сутки 735 зараженных, в Нижегородской области - 668. В Башкирии и Воронежской области выявили соответственно 662 и 647 случаев инфицирования. Более пятисот носителей коронавируса зафиксировано на территории Пермского края, в Свердловской области, в Крыму и Ростовской области.

В общей сложности за период с начала пандемии в России заразились COVID-19 уже 7 млн 861 тыс. 681 человек, 219 329 из них скончались. Признаны выздоровевшими - 6 млн 916 тыс. 086 человек, включая 21 801 за последние сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 355

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