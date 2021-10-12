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Главу Минкультуры Перу обвинили в причастности к терроризму


12.10.2021 17:25
Главу Минкультуры Перу обвинили в причастности к терроризмуФото: gob.pe

Назначенная на пост главы Министерства культуры Перу Гизела Ортис отреагировала на обвинения в возможной принадлежности к вооруженной группировке "Сияющий путь". Она обратилась к конгрессмену, озвучившему такие подозрения, с призывом предъявить убедительные доказательства.

Известная как активистка гуманитарного движения, Ортис высказалась на эту тему в интервью изданию La República. Глава Минкультуры в прошлом приложила много усилий, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения ее брата Луиса Энрике. В 1992 году его похитили, а потом убили, члены подпольного военного отряда "Группа Колина".

Ортис подчеркнула, что крайне правый конгрессмен, заявивший о ее принадлежности к "Сияющему пути" (Sentier Lumineux), должен предъявить доказательства. Учитывая, что он ссылался на сведения разведки, все материалы необходимо обнародовать. Министр при этом не стала называть имя человека, обвинившего ее в связях с террористической группировкой.

По словам министра, в прошлом в ее адрес уже звучали подобные обвинения. Все они были сделаны из источников, имеющих отношение к экс-губернатору Альберто Фухимори. Суд приговорил его к 25 годам заключения, признав виновным в целом ряде тяжких преступлений, включая резню в Ла-Кантуте, когда погиб брат министра Луис Энрике и еще девять человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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