Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленского обвинили в отказе от судьбоносного соглашения с Россией

09:31

Фото: imag.one



Два года назад президент Владимир Зеленский не принял предложение по стоимости газа, согласованное с российским коллегой Владимиром Путиным.



Как заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, это решение могло бы значительно улучшить ситуацию на Украине. На эту тему он высказался на эту тему в эфире телевизионного канала "Первый независимый".



Договоренности по стоимости газа, которые в тот период уже были достигнуты между председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком и Москвой, могли бы оказать большое влияние на судьбу Украины и доходы ее жителей. Как заявил депутат, экономика страны оказалась бы в выигрыше, однако Владимир Зеленский отверг такие варианты.



Ренат Кузьмин пояснил, что два года назад Виктор Медведчук смог договориться с руководством РФ, в частности — президентом Владимиром Путиным о поставках газа по фиксированной цене 175 долларов. Сведения о существующих договоренностях позднее подтвердил премьер-министр России, отметил представитель Рады. По мнению украинского депутата, в Киеве отказались от оформления соглашений лишь потому, что об этом договаривался не Зеленский, а Медведчук.



Кузьмин также добавил, что Киев не заботит судьба страны и уровень жизни населения. Политическая элита страны сейчас думает исключительно о личном благосостоянии.



Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин высказался о спекуляциях, связанных с транзитными поставками газа через украинскую территорию. Российский лидер сообщил, что в соответствии с контрактом "Газпром" должен прокачать 40 млрд кубометров газа по системе Украине. При этом по итогам девяти месяцев норма перевыполнена уже на 8%. В связи с этим президент РФ выразил уверенность в том, что российская сторона не только выполнит, но и превысит обязательства по этому вопросу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.10.2021 18:57 НАТО сокращает численность российского постпредства до 10 человек

НАТО сокращает численность российского постпредства до 10 человек 6.10.2021 13:21 На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с Навальным

На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с Навальным 6.10.2021 11:42 Французского посла вызвали в МИД Мали

Французского посла вызвали в МИД Мали 6.10.2021 05:01 В Москве отреагировали на призыв выслать 300 российских дипломатов из США

В Москве отреагировали на призыв выслать 300 российских дипломатов из США 6.10.2021 04:21 Спецпредставитель британского премьер-министра встретился с новыми властями Афганистана