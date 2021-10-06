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Зеленского обвинили в отказе от судьбоносного соглашения с Россией
09:31
Фото: imag.one
Два года назад президент Владимир Зеленский не принял предложение по стоимости газа, согласованное с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, это решение могло бы значительно улучшить ситуацию на Украине. На эту тему он высказался на эту тему в эфире телевизионного канала "Первый независимый".
Договоренности по стоимости газа, которые в тот период уже были достигнуты между председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком и Москвой, могли бы оказать большое влияние на судьбу Украины и доходы ее жителей. Как заявил депутат, экономика страны оказалась бы в выигрыше, однако Владимир Зеленский отверг такие варианты.
Ренат Кузьмин пояснил, что два года назад Виктор Медведчук смог договориться с руководством РФ, в частности — президентом Владимиром Путиным о поставках газа по фиксированной цене 175 долларов. Сведения о существующих договоренностях позднее подтвердил премьер-министр России, отметил представитель Рады. По мнению украинского депутата, в Киеве отказались от оформления соглашений лишь потому, что об этом договаривался не Зеленский, а Медведчук.
Кузьмин также добавил, что Киев не заботит судьба страны и уровень жизни населения. Политическая элита страны сейчас думает исключительно о личном благосостоянии.
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин высказался о спекуляциях, связанных с транзитными поставками газа через украинскую территорию. Российский лидер сообщил, что в соответствии с контрактом "Газпром" должен прокачать 40 млрд кубометров газа по системе Украине. При этом по итогам девяти месяцев норма перевыполнена уже на 8%. В связи с этим президент РФ выразил уверенность в том, что российская сторона не только выполнит, но и превысит обязательства по этому вопросу.
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