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В архиве Мурманского морского пароходства нашли сведения о моряке, спасавшем шведок в 1984 году
7.10.2021 08:03
Фото: alexeybogatkin.ru
В архиве Мурманского морского пароходства удалось отыскать информацию об одном из шести членов экипажа советского сухогруза "Дагестан". В 1984 году они помогли двум девушкам из Швеции, которых на лодке унесло в Аландское море. Как передает агентство "Интерфакс", спустя много лет иностранки решили снять документальный фильм о пережитых событиях.
По словам помощника исполнительного директора ОАО "Мурманской морское пароходство" Елены Дмитриевой, ЧП случилось 4 ноября 1984 года. Вскоре после этого шесть членов экипажа наградили почетной грамотой "За высокую выучку и самоотверженность". В приказе, который 3 января 1985 года подписал начальник ММП Владимир Игнатюк, указывались первый и второй помощники капитана, судовой врач, матрос первого класса, старший моторист и буфетчица.
Как пояснила Дмитриева, ММП сейчас оказывает помощь в поисках моряков, участвовавших в той спасательной операции. Продолжается скрупулезная работа с личными делами. К настоящему времени удалось отыскать первого помощника судна Игоря Станского, проживающего в Петербурге.
Одна из спасенных тридцать семь лет назад девушек стала режиссером документального кино. Не так давно Хелена аф Клеркер (Рундквист) приступила к съемкам ленты, которая посвящена истории ее спасения в открытом море. Ранее она обратилась в музей ММП и смогла найти капитана сухогруза Вячеслава Кузьменкова.
По словам Клеркер, в ноябре 1984 года ей было девятнадцать лет. Вместе с подругой-ровесницей она совершала прогулку на алюминиевой весельной лодке. Девушки не планировали покидать залив у острова Ведде, однако их вынесло в открытое Аландское море, к северу. Через двое суток юных шведок спасли моряки советского судна "Дагестан".
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