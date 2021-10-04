Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сноуден отреагировал на публикацию о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

4.10.2021 17:09

Фото: theyouth.in



Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден прокомментировал сведения о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров, которые были опубликованы международным консорциумом журналистов (ICIJ) "досье Пандоры" (Pandora Papers).



Соответствующая запись появилась в его Twitter.



По словам Эдварда Сноудена, "даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба" в этих организациях продолжают составлять обширные базы данных, не заботясь о защите этой информации. Бывший сотрудник американской разведки отметил, что подобные сведения, "несущие разгром", лишь отмечают "наклейкой с пометкой "не сливать".



Ранее было обнародовано "досье Пандоры", над созданием которого работали порядка 600 журналистов из более ста государств, успевшие проанализировать в общей сложности около 12 млн документов. СМИ, задействованные в этом масштабном исследовании, начали распространять сведения вечером минувшего воскресенья, 3 октября. Судя по этим публикациям, офшорные финансовые операции могли совершать свыше тридцати действующих и бывших глав различных государств, более трехсот высокопоставленных чиновников и 130 миллиардеров, входивших в прошлом в списки Forbes.



В частности, отмечалось, что король Иордании Абдалла II совершал тайные сделки по приобретению недвижимости на территории Великобритании и Соединенных Штатов, потратив на эти цели 70 млн фунтов стерлингов. Глава Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи упоминаются в связи с проведением тайных операций в Великобритании. Президент страны и его близкие купили в королевстве не менее семнадцати объектов недвижимости общей стоимостью более 400 млн фунтов.



Автор: Злата Богатова

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