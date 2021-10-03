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В России ожидается аномально снежная зима
06:01
Фото: fishki.net
Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме в России, сообщает РИА Новости.
По данным центра "Фобос", такие погодные условия уже в скором времени могут сложиться на преобладающей части нашей страны, включая столичный регион. В Москве высота сугробов на четверть превысит обычные показатели, предсказывают метеорологи.
Значительное увеличение объема осадков в течение этой зимы синоптики предсказывают на большей территории РФ. Как объясняют метеорологи центра "Фобос", в Арктике замедлился процесс таяния льдов, а это может заметно сказаться на погоде по всему Северному полушарию. Ожидается, что станет более мощным циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом. Вследствие этого арктическое струйное течение начнет оттесняться все дальше в направлении южных широт.
В "Фобосе" отметили, что в сложившейся ситуации ожидается смещение циклонов у земной поверхности. Это повлечет за собой активизацию вторжений со стороны Северного Ледовитого океана, а также усилит западно-восточный перенос воздушных масс. В итоге прогноз на ближайшую зиму предполагает значительный рост выпадения осадков. Сильнее всего это почувствуют жители Южной России, верховьев Енисея и Оби, а также в Прибайкалье и северных районах Дальнего Востока.
Как уточнили специалисты, в российской столице зимой высота сугробов может оказаться выше нормы на четверть, тогда как в низовьях Волги, на Колыме и южных территориях Сибири она будет больше в полтора-два раза. Уже в этом сезоне ряд регионов РФ испытал на себе штормы, пургу и снегопады. Метеорологи напомнили, что подобные явления были зафиксированы на Таймыре, Чукотке, Ямале, а также в Сибири и на Южном Урале.
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