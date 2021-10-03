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СМИ рассказали о подробностях побега экс-президента Афганистана


3.10.2021 13:13
СМИ рассказали о подробностях побега экс-президента АфганистанаФото: telegraaf.nl

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежав из страны после прихода к власти талибов (члены запрещенного в РФ движения), проследовал в Объединенные Арабские Эмираты через Узбекистан.

О подробностях перелета рассказывает газета Hasht e Subh Daily.

Ашраф Гани покинул Кабул, как и сообщалось ранее, на служебном вертолете. Затем он пересел на воздушное судно казахстанской авиакомпании FlyJet. Вместе с теперь уже бывшим главой государства страну покинули и его помощники, отмечает афганская газета.

Практически сразу после захвата Кабула представителями "Талибана" (деятельность движения в России официально запрещена) четыре вертолета с Гани и его ближайшим окружением направились в Термез — самый южный город Узбекистана. Туда прибыли более пятидесяти человек, включая свыше двадцати пилотов и членов экипажа, а также двадцать два представителя охраны. При этом ни один из прилетевших не имел каких-либо документов, которые бы удостоверяли личность.

Гани и сопровождающие его лица провели на аэродроме Термеза больше суток. Все это время они находились под охраной порядка двухсот узбекских военных, ожидая другого самолета. Позже там совершило посадку небольшое воздушное судно, на борту которого Гани с женой Рулой, глава администрации президента Фазл Махмуд Фазли смогли вылететь в ОАЭ. Сколько человек направились с ними, не уточняется.

Спустя три с половиной часа самолет сел в Абу-Даби, где Гани и некоторых сопровождающих пригласили с собой встречающие лица. Остальным прибывшим местные чиновники заявили, что они не могут находиться в ОАЭ. Некоторым, кто не имел при себе никаких документов, было предложено отправиться в созданный в Абу-Даби американскими военными лагерь, где находятся эвакуированные из Кабула. Отмечается, что некоторые афганцы сами принимали решение о дальнейшем маршруте.

Ранее американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад рассказал, что в Вашингтоне были шокированы, узнав о бегстве президента Ашрафа Гани из Кабула. Незадолго до этих событий с ним по телефону беседовал американский госсекретарь Энтони Блинкен, и политик не выражал намерений отправиться за границу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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