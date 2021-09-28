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Бегство Гани шокировало США, заявил американский спецпредставитель по Афганистану


28.9.2021 20:10
Бегство Гани шокировало США, заявил американский спецпредставитель по АфганистануФото: policyeast.com

В Вашингтоне были шокированы, узнав о бегстве из Кабула президента Ашрафа Гани, заявил американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад.

По его словам, во время беседы с главой Госдепа политик не выражал таких намерений.

Накануне внезапного бегства из Афганистана прежнего президента страны Ашрафа Гани с ним по телефону беседовал американский госсекретарь Энтони Блинкен, рассказал Залмай Халилзад в интервью каналу Ariana News. Во время этого разговора представитель Кабула не выражал намерений отправиться за границу, отметил спецпредставитель США по Афганистану.

Узнав о том, что Гани с близкими покинул Кабул, в Вашингтоне "были шокированы", добавил Халилзад.

Напомним, Ашраф Гани вылетел за пределы Афганистана незадолго до того, как в Кабул начали без боя входить радикалы движения "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено). В течение нескольких дней местонахождение президента оставалось неизвестным. Позднее появились сведения о том, что Гани и его близким предоставили убежище Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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