Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Афганские власти направят к границе с Китаем и Таджикистаном батальон смертников

3.10.2021 12:22

Фото: nv.ua



Новое руководство Афганистана намерено направить в северные провинции страны батальон смертников, созданный в сентябре.



Как заявили представители администрации провинции Бадахшан, подразделения будут располагаться у границ с Китаем, Пакистаном и Таджикистаном.



В северо-восточную афганскую провинцию Бадахшан направляется созданный в сентябре батальон террористов-смертников, заявил заместитель губернатора этого региона Нисар Ахмад Ахмади. Как передает Khaama Press, новое подразделение талибов (члены организации, деятельность которой в РФ запрещена), получило название "Лашкар-э-Мансури" ("Армия Мансура").



По словам Ахмади, бойцов предполагается задействовать в атаках на силы безопасности предыдущего правительства страны. Представитель местного руководства добавил, что без этого подразделения "было бы невозможно" поражение Соединенных Штатов. Замгубернатора пояснил, что именно они, не зная страха, уничтожали американские военные базы.



Территория Бадахшана на севере и северо-западе граничит с Горно-Бадахшанской автономной областью и Хатлонской областью Таджикистана, с юго-востока прилегает к Пакистану, а на восточной стороны соприкасается с Китаем. В удалении к востоку от центральных районов этой афганской провинции пролегает Ваханский коридор.



Ранее замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев от лица российских властей призвал представителей Душанбе и Кабула с призывом найти взаимоприемлемые способы урегулирования ситуации на таджикско-афганской границе. По словам дипломата, появились сведения о стягивании к общей границе вооруженных сил, и в Москве за обострением обстановки между Афганистаном и Таджикистаном наблюдают с обеспокоенностью.



Автор: Злата Богатова

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