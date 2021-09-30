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В США признали вымершей птицу «Господь Бог-дятел»
30.9.2021 14:33
Фото: birdwatchingbuzz.com
Власти Соединенных Штатов исключили двадцать два вида животных и одно растение из списка исчезающих, сообщает The New York Times.
По данным газеты, специалисты из службы охраны рыбных ресурсов и диких животных были вынуждены внести их в перечень полностью вымерших.
Как стало известно, в числе исчезнувших видов упоминаются одиннадцать птиц, восемь разновидностей пресноводных мидий, летучая мышь и рыбы. Среди вымерших указан "Господь Бог-дятел", известный также под официальным названием белоклювый королевский дятел.
Специалисты отмечают, что в последний раз эта птица была замечена в естественной среде в 1944 году. Спустя двадцать три года дятла, получившего необычное прозвище из-за своей красоты, пришлось признать исчезающим. По легенде, имя Господа выкрикивали все, кто видел таких птиц.
Представители службы охраны рыбных ресурсов и диких животных уточнили, что окончательное решение о признании этих видов вымершими официально оформят через несколько месяцев.
Ранее Минприроды РФ обновило список вероятно исчезнувших животных. В этот печальный перечень попали лошадь Пржевальского, тюлень-монах и целый ряд других представителей дикой природы - в общей сложности одиннадцать видов. По данным ведомства, все они отнесены к нулевой категории редкости, что означает отсутствие особей в естественных условиях.
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