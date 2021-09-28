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Путин рассказал, почему не заразился коронавирусом
17:52
Фото: aif.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что не заболел коронавирусом благодаря высокому титру антител, передает ТАСС.
Президент РФ пояснил, что в его окружении COVID-19 заразились около тридцати человек.
Как сообщил российский лидер, он смог не заразиться коронавирусом после того, как общался с заболевшим COVID-19 человеком, потому что имеет высокий титр антител. По словам Владимира Путина, ему повезло.
Глава РФ заговорил на эту тему после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным российских СМИ, Владимир Путин, провожая иностранного политика, вышел на крыльцо резиденции в Сочи. Там глава государства затронул тему инфицированных коронавирусом в его окружении.
По словам Путина, среди тех, с кем он общался в последнее время, COVID-19 выявили у примерно тридцати человек. Среди заболевших оказался и его адъютант, поэтому получился "реальный эксперимент". Российский лидер пояснил, что заразились те, кто "поздно ревакцинировались".
Ранее российский президент сообщил, что уходит на самоизоляцию и примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Глава РФ сообщил об этом в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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