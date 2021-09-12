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Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
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Путин сообщил, что уходит на самоизоляциюПутин сообщил, что уходит на самоизоляцию
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Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию


14:31
Путин сообщил, что уходит на самоизоляциюФото: livejournal.com

Глава российского государства Владимир Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции, потому что уходит на самоизоляцию.

Президент РФ сообщил об этом в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.

Как указано в официальном сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер принял решение самоизолироваться, т.к. среди его окружения выявили зараженных коронавирусом. В результате Владимир Путин примет участие в совместном заседании глав стран ОДКБ и ШОС, сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав стран ШОС по видео-конференц-связи. Все мероприятия состоятся в ближайшие дни в Душанбе.

В ходе беседы с Рахмоном Путин также затронул отдельные актуальные аспекты двусторонних отношений и обстановки в Афганистане.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отрицательно ответил на вопрос, не является ли причиной ухода Владимира Путина на самоизоляцию встреча с сирийским коллегой Башаром Асадом, передает "Интерфакс".

Ранее появились сведения о встрече главы РФ Владимира Путина и президента САР Башара Асада в Москве. Переговоры состоялись до того, как российский лидер допустил возможность его ухода на режим самоизоляции. По словам Пескова, визит сирийского политика в Кремль не анонсировался из соображений безопасности. Информация об этом событии попала в прессу после того, как Асад возвратился домой.

После встречи с Асадом, состоявшейся накануне утром, Путин общался с членами российской паралимпийской сборной и совершил поездку в Нижегородскую область. Президент РФ наблюдал за проводимыми в регионе учениями "Запад - 2021".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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