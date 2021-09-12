Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию

14:31

Фото: livejournal.com



Глава российского государства Владимир Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции, потому что уходит на самоизоляцию.



Президент РФ сообщил об этом в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.



Как указано в официальном сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер принял решение самоизолироваться, т.к. среди его окружения выявили зараженных коронавирусом. В результате Владимир Путин примет участие в совместном заседании глав стран ОДКБ и ШОС, сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав стран ШОС по видео-конференц-связи. Все мероприятия состоятся в ближайшие дни в Душанбе.



В ходе беседы с Рахмоном Путин также затронул отдельные актуальные аспекты двусторонних отношений и обстановки в Афганистане.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отрицательно ответил на вопрос, не является ли причиной ухода Владимира Путина на самоизоляцию встреча с сирийским коллегой Башаром Асадом, передает "Интерфакс".



Ранее появились сведения о встрече главы РФ Владимира Путина и президента САР Башара Асада в Москве. Переговоры состоялись до того, как российский лидер допустил возможность его ухода на режим самоизоляции. По словам Пескова, визит сирийского политика в Кремль не анонсировался из соображений безопасности. Информация об этом событии попала в прессу после того, как Асад возвратился домой.



После встречи с Асадом, состоявшейся накануне утром, Путин общался с членами российской паралимпийской сборной и совершил поездку в Нижегородскую область. Президент РФ наблюдал за проводимыми в регионе учениями "Запад - 2021".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 160

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:01 Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца

Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца 12.9.2021 23:50 В США рассекретили документ о терактах 11 сентября

В США рассекретили документ о терактах 11 сентября 12.9.2021 20:18 Россия передала Таджикистану оружие и военную технику

Россия передала Таджикистану оружие и военную технику 12.9.2021 17:11 Путин рассказал, как перестал заниматься боксом

Путин рассказал, как перестал заниматься боксом 12.9.2021 15:55 В Праге задержан россиянин Франчетти