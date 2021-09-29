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В США за поджоги задержали шаманку с русскими корнями
29.9.2021 12:02
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали Александру Суверневу, которая называет себя шаманкой.
Женщину с русскими корнями заподозрили в разжигании лесных пожаров, из-за чего возникла угроза нескольким населенным пунктам, сообщает New York Post (NYP).
По данным местных властей, называющая себя шаманкой Александра Сувернева может оказаться виновной в возникновении одиннадцати пожаров в Калифорнии. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
Отмечается, что лишь при последнем пожаре, который был спровоцирован действиям и Суверневой, сгорела почти вся деревня. В той или иной степени пострадали сорок жилых зданий, свыше тысячи домов оказались под угрозой возгорания. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать более двух тысяч местных жителей.
Сувернева, которая сама вызвала пожарных, пояснила, что находилась в походе и захотела пить. Воды у нее не было, поэтому она отыскала лужу, по ее мнению, медвежьей мочи. Затем она пыталась развести костер, чтобы вскипятить жидкость перед употреблением. Вокруг было очень сыро, однако вскоре женщина оказалась окружена огнем. В результате ей пришлось обратиться за помощью в экстренные службы.
Когда полицейские попросили шаманку показать содержимое ее сумки и карманов, выяснилось, что Сувернева имела при себе баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и "пакет с зеленым травянистым содержимым". Учитывая, что в прошлом Сувернева уже попадала в подобные ситуации в США и других странах, ее адвокат предположил, что речь может идти о неком психическом расстройстве или последствиях употребления наркотических веществ.
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