Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США за поджоги задержали шаманку с русскими корнями

29.9.2021 12:02

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали Александру Суверневу, которая называет себя шаманкой.



Женщину с русскими корнями заподозрили в разжигании лесных пожаров, из-за чего возникла угроза нескольким населенным пунктам, сообщает New York Post (NYP).



По данным местных властей, называющая себя шаманкой Александра Сувернева может оказаться виновной в возникновении одиннадцати пожаров в Калифорнии. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.



Отмечается, что лишь при последнем пожаре, который был спровоцирован действиям и Суверневой, сгорела почти вся деревня. В той или иной степени пострадали сорок жилых зданий, свыше тысячи домов оказались под угрозой возгорания. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать более двух тысяч местных жителей.



Сувернева, которая сама вызвала пожарных, пояснила, что находилась в походе и захотела пить. Воды у нее не было, поэтому она отыскала лужу, по ее мнению, медвежьей мочи. Затем она пыталась развести костер, чтобы вскипятить жидкость перед употреблением. Вокруг было очень сыро, однако вскоре женщина оказалась окружена огнем. В результате ей пришлось обратиться за помощью в экстренные службы.



Когда полицейские попросили шаманку показать содержимое ее сумки и карманов, выяснилось, что Сувернева имела при себе баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и "пакет с зеленым травянистым содержимым". Учитывая, что в прошлом Сувернева уже попадала в подобные ситуации в США и других странах, ее адвокат предположил, что речь может идти о неком психическом расстройстве или последствиях употребления наркотических веществ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 109

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.9.2021 13:01 На Урале найден мертвым еще один солдат

На Урале найден мертвым еще один солдат 29.9.2021 07:03 В Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих

В Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих 29.9.2021 06:31 Бывший глава Татфондбанка приговорен к 12 годам колонии

Бывший глава Татфондбанка приговорен к 12 годам колонии 29.9.2021 04:34 В Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ

В Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ 28.9.2021 22:45 В Швеции более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме