ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств
Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств
В России снова обновлен максимум по суточному числу умерших от COVID-19
В России снова обновлен максимум по суточному числу умерших от COVID-19
В Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих
В Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Основатель Group-IB не признает вину в передаче секретной информации за рубежОснователь Group-IB не признает вину в передаче секретной информации за рубеж
Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средствВице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств
Путин рассказал, почему не заразился коронавирусомПутин рассказал, почему не заразился коронавирусом
На Урале найден мертвым еще один солдатНа Урале найден мертвым еще один солдат
Волкова внесли в базу розыска МВД РоссииВолкова внесли в базу розыска МВД России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США за поджоги задержали шаманку с русскими корнями


29.9.2021 12:02
В США за поджоги задержали шаманку с русскими корнямиФото: vk.com

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали Александру Суверневу, которая называет себя шаманкой.

Женщину с русскими корнями заподозрили в разжигании лесных пожаров, из-за чего возникла угроза нескольким населенным пунктам, сообщает New York Post (NYP).

По данным местных властей, называющая себя шаманкой Александра Сувернева может оказаться виновной в возникновении одиннадцати пожаров в Калифорнии. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Отмечается, что лишь при последнем пожаре, который был спровоцирован действиям и Суверневой, сгорела почти вся деревня. В той или иной степени пострадали сорок жилых зданий, свыше тысячи домов оказались под угрозой возгорания. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать более двух тысяч местных жителей.

Сувернева, которая сама вызвала пожарных, пояснила, что находилась в походе и захотела пить. Воды у нее не было, поэтому она отыскала лужу, по ее мнению, медвежьей мочи. Затем она пыталась развести костер, чтобы вскипятить жидкость перед употреблением. Вокруг было очень сыро, однако вскоре женщина оказалась окружена огнем. В результате ей пришлось обратиться за помощью в экстренные службы.

Когда полицейские попросили шаманку показать содержимое ее сумки и карманов, выяснилось, что Сувернева имела при себе баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и "пакет с зеленым травянистым содержимым". Учитывая, что в прошлом Сувернева уже попадала в подобные ситуации в США и других странах, ее адвокат предположил, что речь может идти о неком психическом расстройстве или последствиях употребления наркотических веществ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Правительство отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерамПравительство отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБВ Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ
В Саратове все школы переходят на дистанционное обучениеВ Саратове все школы переходят на дистанционное обучение
Усик одержал победу над ДжошуаУсик одержал победу над Джошуа
В Техасе задержали случайно нарушивших границу военных из МексикиВ Техасе задержали случайно нарушивших границу военных из Мексики

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru