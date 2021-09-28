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Дипломаты потребовали убрать скандальную рекламу с упоминанием русских девушек с улиц Испании


28.9.2021 18:09
Посольство РФ в ИспанииФото: vk.com
Посольство РФ в Испании

Российские дипломаты потребовали убрать с улиц испанских городов социальную рекламу, подготовленную по заказу некоммерческой организации Nueva Vida.

Представители русскоязычной диаспоры с возмущением отреагировали на эту акцию, передает РИА Новости.

На улицах испанских городов появилась социальная реклама с упоминанием русских девушек. Организаторы акции позволили себе дать соответствующие имена проституткам, оформив изображения в виде некого меню. У представителей русскоязычной диаспоры этого европейского государства такие баннеры вызвали возмущение.

Изображения представляли собой подобие ресторанного меню, где в качестве отдельного блюда указывалась "русская девственница + кокаин – 50 евро". Далее перечислялись различные русские женских имена, а рядом был написан возраст.

На случившееся уже отреагировали российские дипломаты. Представители МИД РФ направили организаторам этой социальной рекламы официальные обращения, подчеркивая недопустимость использования таких неуместных методов. Запросы были адресованы и местным властям. Российское посольство потребовало незамедлительно убрать все подобные изображения, а в будущем не допускать инцидентов подобного рода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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