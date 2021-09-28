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Глава Пентагона посетил лагерь афганских беженцев в Нью-Джерси
28.9.2021 08:09
Фото: timesofisrael.com
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин совершил визит на военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст, передает пресс-служба американского оборонного ведомства. На объекте, расположенном в штате Нью-Джерси, сейчас находятся жители Афганистана, вывезенные из страны после прихода к власти талибов (члены запрещенного в РФ радикального движения).
Как информирует пресс-служба Пентагона, Ллойд Остин выразил американским военнослужащим благодарность военнослужащих за прием эвакуированных афганцев. Встречался ли министр с самими беженцами, в сообщении ведомства не уточняется.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о ЧП на армейской базе в штате Нью-Мексико, где также размещены эвакуированные граждане Афганистана. Как сообщало командование, американские военные, включая женщину, подверглись нападению со стороны группы беженцев.
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