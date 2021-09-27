Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах

04:06

Фото: aif.ru



Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать ряд вопросов, касающихся отечественной системы школьного образования.



Как указано в сообщении на официальном портале Кремля, российским ведомствам предстоит подготовить предложения, в частности, по условиям выполнения домашнего задания.



Российский президент отдал несколько поручений, в частности, о необходимости сократить для школьников объем контрольных и проверочных. Ответственными за предстоящие мероприятия являются Минпросвещения, Рособрнадзор и региональные органы исполнительной власти, которым предстоит обеспечить уменьшение количества указанных работ в общеобразовательных учебных заведениях с учетом "обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний".



Кроме того, будет прорабатываться вопрос о госрегулировании "информационной продукции для детей" в сети интернет.



Предполагается также, что Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Минпросвещения проведут анализ фактического объема учебной и внеучебной нагрузки" российских школьников по основным программам общего образования. При этом будет учитываться время, которое детям приходится тратить на самостоятельную подготовку к учебе.



Президент отдал поручения в целях "необходимости сохранения здоровья" российских школьников. Ведомствам после изучения вопроса небходимо представить предложения, направленные на оптимизацию нагрузки учащихся, а также касающиеся выполнения заданий не в домашних условиях, а в образовательных учреждениях. Речь идет об осуществлении модели "Школа полного дня" либо выполнении домашней работы в группах продленного дня.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 259

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 04:38 WSJ сообщает о планах США использовать российские военные базы в Азии

WSJ сообщает о планах США использовать российские военные базы в Азии 27.9.2021 08:41 Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов

Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов 27.9.2021 07:58 Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер 26.9.2021 02:24 Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США, заявил китайский дипломат

Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США, заявил китайский дипломат 25.9.2021 13:32 В Канаде освободили из-под домашнего ареста финдиректора Huawei