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Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах


04:06
Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школахФото: aif.ru

Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать ряд вопросов, касающихся отечественной системы школьного образования.

Как указано в сообщении на официальном портале Кремля, российским ведомствам предстоит подготовить предложения, в частности, по условиям выполнения домашнего задания.

Российский президент отдал несколько поручений, в частности, о необходимости сократить для школьников объем контрольных и проверочных. Ответственными за предстоящие мероприятия являются Минпросвещения, Рособрнадзор и региональные органы исполнительной власти, которым предстоит обеспечить уменьшение количества указанных работ в общеобразовательных учебных заведениях с учетом "обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний".

Кроме того, будет прорабатываться вопрос о госрегулировании "информационной продукции для детей" в сети интернет.

Предполагается также, что Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Минпросвещения проведут анализ фактического объема учебной и внеучебной нагрузки" российских школьников по основным программам общего образования. При этом будет учитываться время, которое детям приходится тратить на самостоятельную подготовку к учебе.

Президент отдал поручения в целях "необходимости сохранения здоровья" российских школьников. Ведомствам после изучения вопроса небходимо представить предложения, направленные на оптимизацию нагрузки учащихся, а также касающиеся выполнения заданий не в домашних условиях, а в образовательных учреждениях. Речь идет об осуществлении модели "Школа полного дня" либо выполнении домашней работы в группах продленного дня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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