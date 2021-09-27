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Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах
04:06
Фото: aif.ru
Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать ряд вопросов, касающихся отечественной системы школьного образования.
Как указано в сообщении на официальном портале Кремля, российским ведомствам предстоит подготовить предложения, в частности, по условиям выполнения домашнего задания.
Российский президент отдал несколько поручений, в частности, о необходимости сократить для школьников объем контрольных и проверочных. Ответственными за предстоящие мероприятия являются Минпросвещения, Рособрнадзор и региональные органы исполнительной власти, которым предстоит обеспечить уменьшение количества указанных работ в общеобразовательных учебных заведениях с учетом "обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний".
Кроме того, будет прорабатываться вопрос о госрегулировании "информационной продукции для детей" в сети интернет.
Предполагается также, что Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Минпросвещения проведут анализ фактического объема учебной и внеучебной нагрузки" российских школьников по основным программам общего образования. При этом будет учитываться время, которое детям приходится тратить на самостоятельную подготовку к учебе.
Президент отдал поручения в целях "необходимости сохранения здоровья" российских школьников. Ведомствам после изучения вопроса небходимо представить предложения, направленные на оптимизацию нагрузки учащихся, а также касающиеся выполнения заданий не в домашних условиях, а в образовательных учреждениях. Речь идет об осуществлении модели "Школа полного дня" либо выполнении домашней работы в группах продленного дня.
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