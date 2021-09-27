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В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19


27.9.2021 18:11
В России начинают испытывать новую вакцину от COVID-19Фото: vk.com

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинических испытаний новой вакцины от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2", передает агентство "Интерфакс".

Препарат стал уже шестым по счету средством, созданным отечественными специалистами для борьбы с COVID-19.

Как следует из госреестра клинических испытаний, Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины "Бетувакс-КоВ-2". Окончание этого этапа намечено на 31 августа 2022 года. Предполагается, что в исследованиях будет задействовано 170 человек. Двойное слепое рандомизированное исследование будет проводиться на базе трех организаций: НИИ гриппа имени Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" в Петербурге и ООО "Центр профессиональной медицины" в Перми.

Над созданием этой вакцины работали специалсты компании ООО "Бетувакс" Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), являющейся резидентом биомедицинского кластера фонда "Сколково". Новое средство выпущено в виде суспензии, предназначенной для внутримышечного введения, указано в реестре ведомства.

По данным агентства, разработчики сообщили о том, что вакцину вводят два раза одним и тем же компонентом с соблюдением 28-дневного интервала.

Представители "Бетувакс" также рассказали, что речь идет о первой в РФ субъединичной вакцине. Препарат содержит искусственно созданный фрагмент коронавируса, который обладает ключевым значением в процессе формирования иммунного ответа. В состав средства при этом не входят живые возбудители или их векторы. При производстве вакцины не используют вирусный материал, поэтому она может считаться наиболее безопасной, отмечают разработчики препарата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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