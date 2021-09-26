Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов

08:41

Фото: smi2.net



Судя по предварительным итогам голосования, социал-демократы получили в Бундестаге на десять мест больше, чем ХДС/ХСС.



Речь идет о соответственно 206 и 196 местах, передает ТАСС.



Победителем состоявшихся в Германии парламентских выборов можно считать Социал-демократическую партию (СДПГ), которую поддержали 25,7% голосовавших граждан, передают зарубежные СМИ. В Бундестаг смогли пройти в общей сложности шесть партий. Вслед за Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов идут "Зеленые", получившие 118 мест. Свободная демократическая партия получила 92 места, 83 - "Альтернатива для Германии" и 39 - Левая партия.



Основные претенденты на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) — уже выразили готовность приступить к работе по формированию нового правительства. В скором времени должны стартовать переговоры с участием представителей разлиных политических объединений. В данный момент еще не определено, кто именно будет обсуждать вопросы, связанные с формированием правительства ФРГ. Обычно такими переговорами руководит победившая на выборах партия, определяя и участников дискуссий.



После выборов, состоявшихся в Германии в 2017 году, коалиция формировалась в течение 172 дней. Теперь же, надеются Шольц и Лашет, им удастся прийти к соглашению до католического Рождества или даже немного раньше. Как подчеркнул представитель блока ХДС/ХСС, новое правительство Германии должно именно в этот период уже приступить к работе, учитывая, что страна в 2022 году станет председателем G7.



Автор: Злата Богатова

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