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В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва


26.9.2021 09:06
В Могадишо 8 человек погибли в результате взрываФото: vk.com

Восемь человек получили смертельные ранения, еще семь пострадали при взрыве в Могадишо. Согласно предварительной информации, около президентского дворца на воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой был смертник, передает Agence France-Presse (AFP).

Случившееся уже квалифицировано как террористическая атака. Как заявил Мукави Ахмед Муди, являющийся комиссаром района Хамар-Джаджаб, где случилось ЧП, жертвами инцидента стали восемь человек. Большинство погибших - представители мирного населения. Семь человек пострадали.

По словам очевидцев, машина взорвалась, когда остановилась для проверки на пункте охраны возле президентского дворца.

Вскоре о своей причастности к инциденту заявили радикалы исламистской группировки "Аш-Шабаб ("Движение молодых моджахедов"). Экстремистская организация, базирующаяся на территории Сомали, плотно взаимодействует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (в России ее деятельность официально запрещена).

По данным ряда СМИ, еще один взрыв прогремел на юге Сомали, когда автоколонна миротворцев проходила в районе города Махадай, который находится в области Средняя Шабелле. В результате ЧП смертельные ранения получили семь военнослужащих бурундийского контингента, входившие в состав Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). По мнению местных властей, взрывное устройство, уничтожившее бронетранспортер, могло быть заложено членами той же экстремистской группировки "Аш-Шабаб".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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