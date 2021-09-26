Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Могадишо 8 человек погибли в результате взрыва

26.9.2021 09:06

Фото: vk.com



Восемь человек получили смертельные ранения, еще семь пострадали при взрыве в Могадишо. Согласно предварительной информации, около президентского дворца на воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой был смертник, передает Agence France-Presse (AFP).



Случившееся уже квалифицировано как террористическая атака. Как заявил Мукави Ахмед Муди, являющийся комиссаром района Хамар-Джаджаб, где случилось ЧП, жертвами инцидента стали восемь человек. Большинство погибших - представители мирного населения. Семь человек пострадали.



По словам очевидцев, машина взорвалась, когда остановилась для проверки на пункте охраны возле президентского дворца.



Вскоре о своей причастности к инциденту заявили радикалы исламистской группировки "Аш-Шабаб ("Движение молодых моджахедов"). Экстремистская организация, базирующаяся на территории Сомали, плотно взаимодействует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (в России ее деятельность официально запрещена).



По данным ряда СМИ, еще один взрыв прогремел на юге Сомали, когда автоколонна миротворцев проходила в районе города Махадай, который находится в области Средняя Шабелле. В результате ЧП смертельные ранения получили семь военнослужащих бурундийского контингента, входившие в состав Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). По мнению местных властей, взрывное устройство, уничтожившее бронетранспортер, могло быть заложено членами той же экстремистской группировки "Аш-Шабаб".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 244

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:49 В Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт

В Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт 05:21 Пропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодила

Пропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодила 04:16 На Урале участковый обвиняется в насилии над ребенком

На Урале участковый обвиняется в насилии над ребенком 26.9.2021 16:10 В Кузбассе три человека погибли в ДТП

В Кузбассе три человека погибли в ДТП 26.9.2021 11:02 В США четверо подростков готовили нападение на школу