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Названы категории бюджетников, которым проиндексируют зарплаты
08:15
Фото: kaluga24.tv
1 октября ожидается индексация заработной платы в бюджетной сфере, которая, согласно Трудовому закону, будет различной для отдельных категорий трудящихся.
Газета "Московский комсомолец" сообщила о тех, кто может рассчитывать на изменения.
Размер индексации будет зависеть, в частности, от региона РФ. Так, на территории Белгородской области предполагается изменить размер выплат малооплачиваемым работникам бюджетных организаций зарплаты на 20%, тогда минимальный размер индексирования составляет 4%.
Предстоящие изменения не распространятся на бюджетные организации, которые упоминались в майских указах главы РФ. Зарплата медиков и ученых, педагогов и воспитателей будет проиндексирована 1 января.
Повышение выплат ожидает остальных трудящихся этой сферы, включая работников центров гигиены Роспотребнадзора и центров стандартизации спасательных центров МЧС, учреждений гидрометеорологической службы, а также реабилитационных центров для инвалидов.
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