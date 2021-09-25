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В Мали в столкновении с исламистами погиб французский военныйВ Мали в столкновении с исламистами погиб французский военный

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В Мали в столкновении с исламистами погиб французский военный


25.9.2021 10:44
В Мали в столкновении с исламистами погиб французский военныйФото: aniamey.com

Французский военнослужащий Максим Бласко погиб на территории Мали в результате боестолкновения с местными исламистами.

Об этом информирует пресс-служба Елисейского дворца, не раскрывая какие-либо другие подробности случившегося.

В сообщении указано, что главе республики доложили о гибели старшего капрала 7-го батальона горных стрелков. Французский военнослужащий Максим Бласко был убит в Мали, когда произошло боевое столкновение с вооруженными террористами.

Глава французского Минобороны Флоранс Парли выразила соболезнования родственникам и близким погибшего военного. Министр также не стала уточнять детали произошедшего в Мали.

ВС Франции проводят военную операцию "Бархан" с августа 2014 года. Целью мероприятий, осуществляемых в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде, является борьба с орудующими в этих африканских странах исламистами.

Ранее французский телевизионный канал TV5 со ссылкой на источники среди представителей официального Парижа рассказал о соглашении, которое правительство Мали собирается заключить с российской "ЧВК Вагнер". Речь шла о том, чтобы военные специалисты из РФ обучали малийских военнослужащих, а также обеспечивали охрану руководства этого западноафриканского государства.

После таких сообщений в Париже и Берлине выразили намерение вывести своих военных из Мали в случае подобных договоренностей с российской стороной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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