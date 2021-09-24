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После распыления газа в школе под Иркутском завели уголовное дело
24.9.2021 22:15
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту ЧП в образовательном учреждении населенного пункта Хомутово Иркутской области.
Как сообщает региональное СУ СКР, 24 сентября один из школьников распылил в классе газ из баллончика.
В результате происшествия пострадали несколько учащихся восьмого класса школы No 2. По данным ведомства, из-за распыления газового баллончика дети почувствовали жжение в носу и горле, у них выступили слезы.
В больницу для врачебного досмотра пришлось доставить четырех ребят. Специалисты пришли к выводу, что жизни и здоровью восьмиклассников ничего не угрожает. Юные пациенты сейчас находятся на лечении в токсикологическое отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным, дети могли баловаться во время перемены, распылив газ из баллончика. Педагоги пояснили, что ребята начали жаловаться на ухудшение самочувствия, когда вошли в кабинет перед началом занятия. Учитель сразу же вывел школьников из помещения, однако некоторым из них лучше не становилось.
По факту случившегося в Хомутово проверку проводит и прокуратура, передают местные СМИ.
На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в школе No 36 города Махачкалы. Двадцати учащимся потребовалась медицинская помощь. По итогам проверки уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц).
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