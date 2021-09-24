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Шведские антипрививочники вышли на демонстрацию
24.9.2021 08:12
Фото: vk.com
Полиция шведского Вестероса (лен Вестманланд) сообщает о демонстрации, которая состоялась у одного из городских пунктов для вакцинации от COVID-19.
Участники акции, выступавшие против иммунизации, скандировали соответствующие лозунги.
Выйдя на демонстрацию, противники прививок не пускали в здание людей, которые хотели вакцинироваться, рассказали в местной полиции. По данным газеты Aftonbldet, мероприятие было не слишком масштабным, однако очень шумным.
Как пояснила официальный представитель местного полицейского управления Петра Блумквист, во время акции пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Ему потребовалась помощь из-за повреждения руки.
В момент прибытия полицейских пятеро манифестантов вошли в здание. Позднее одну из присутствовавших там женщин власти обвинили в нарушители общественного порядка. Правоохранители составили протокол по факту незаконного вторжения и преследования, а также грубом сопротивлении полиции, добавила Блумквист.
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