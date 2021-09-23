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Зеленский связал покушение на его помощника с реформами на Украине


23.9.2021 15:07
Зеленский связал покушение на его помощника с реформами на УкраинеФото: vk.com

Причиной покушения на первого помощника Владимира Зеленского могут быть изменения на Украине, заявил глава государства.

Украинский президент заговорил об инциденте во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке.

Как заявил Владимир Зеленский, происходящие сейчас на Украине изменения являются причиной покушения на его первого помощника Сергея Шефира. По словам политика, такой можно считать цену реформ.

Злоумышленники успели сделать двенадцать выстрелов, водитель получил ранения. К счастью, пострадавшему сейчас ничего не угрожает, добавил украинский лидер.

До того Зеленский выступил с предложением организовывать мероприятия ООН рядом с горячими точками. Президент Украины, речь которого транслировалась 23 сентября в его Facebook, заявил, что для "оживления" организации ее стоило бы сделать более мобильной и быстрой.

Автор: Злата Богатова

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