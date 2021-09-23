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Экс-муж Полины Гагариной подал на нее в суд


23.9.2021 03:24
Экс-муж Полины Гагариной подал на нее в судФото: smi2.net

Бывший супруг российской певицы Полины Гагариной подал на нее в суд, передает "МК".

По данным газеты, фотограф Дмитрий Исхаков направил заявление в столичный Тверской районный суд.

Поступление искового заявления было официально зарегистрировано в суде 16 сентября. Дело, в котором 34-летняя артистка проходит как ответчик, судя по его категории, связано с условиями воспитания детей пары.

Во время брака певица, уже воспитывавшая сына Андрея – от первого супруга, актера Петра Кислова, стала матерью еще раз. У нее и фотографа появилась дочь, которую назвали Мия.

Ранее Исхаков позволил себе жаловаться в социальных сетях на действия бывшей супруги. По его словам, артистка препятствует его общению с дочкой. Кроме того, от бывшего отчима постепенно начал отдаляться 13-летний Андрей, писал фотограф.

Роман Гагариной и Исхакова начался в 2013 году, вскоре они обручились в Париже. Позднее в Москве состоялось официальное бракосочетание. В прошлом году появились сведения о разводе. Как писали российские СМИ, в действительности певица рассталась с фотографом еще в 2019 году.

Автор: Злата Богатова

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