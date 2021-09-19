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В Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из Афганистана
19.9.2021 11:37
Фото: vk.com
Воздушное судно с американцами на борту приземлилось в Дохе, сообщил спецпредставитель Соединенных Штатов Залмай Халилзад.
По его словам, самолет стал уже третьим вывозным рейсом из Афганистана.
В Дохе совершил посадку уже третий по счету чартерный рейс Qatar Airways с американскими гражданами, эвакуированными из Афганистана, передает Fox News. Со ссылкой на заявление Залмая Халилзада уточняется, что на борту этого воздушного судна также находились представители Афганистана, пожелавшие покинуть свою страну, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Хорватии.
В общей сложности в Катар смогли прибыть порядка 170 пассажиров, пояснил американский дипломат и добавил, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь согражданам, нуждающимся в эвакуации после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (в России деятельность признана террористической и официально запрещена).
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