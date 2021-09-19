ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузеВ Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузе
В Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погромВ Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погром
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектахЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
NYT: иранский физик Фахризаде был убит из роботизированного пулеметаNYT: иранский физик Фахризаде был убит из роботизированного пулемета
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов AndroidВ Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из Афганистана


19.9.2021 11:37
В Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из АфганистанаФото: vk.com

Воздушное судно с американцами на борту приземлилось в Дохе, сообщил спецпредставитель Соединенных Штатов Залмай Халилзад.

По его словам, самолет стал уже третьим вывозным рейсом из Афганистана.

В Дохе совершил посадку уже третий по счету чартерный рейс Qatar Airways с американскими гражданами, эвакуированными из Афганистана, передает Fox News. Со ссылкой на заявление Залмая Халилзада уточняется, что на борту этого воздушного судна также находились представители Афганистана, пожелавшие покинуть свою страну, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Хорватии.

В общей сложности в Катар смогли прибыть порядка 170 пассажиров, пояснил американский дипломат и добавил, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь согражданам, нуждающимся в эвакуации после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (в России деятельность признана террористической и официально запрещена).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Глава США опроверг отказ лидера КНР от личной встречиГлава США опроверг отказ лидера КНР от личной встречи
В Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из АфганистанаВ Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из Афганистана
Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в ГвинееСпецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в Гвинее
Apple представила iPhone 13Apple представила iPhone 13
Суд не стал смягчать приговор ЕфремовуСуд не стал смягчать приговор Ефремову

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru