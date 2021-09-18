Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Близкие Баталова требуют исключить имя актера из названия благотворительного фонда

18.9.2021 18:34

Фото: livejournal.com



Вдова и дочь известного советского и российского актера Алексея Баталова требуют убрать его имя из названия благотворительного фонда "Благор", передает ТАСС.



Близкие артиста уже обратились в суд с соответствующим иском.



Как стало известно, семья актера Алексея Баталова подали иск, требуя исключить его имя из названия благотворительного фонда. В качестве ответчика указана Наталья Дрожжина, с которой вдова и дочь артиста просят взыскать более 14 млн рублей.



В столичном Дорогомиловском суде пояснили, что родственники Баталова также заявляют исковые требования в отношении супруга Натальи Дрожжиной Михаила Цивина, адвоката Нарека Кастаняна и Дмитрия Бублия.



В своем заявлении вдова и дочь Баталова указывают на неосновательное обогащение и просят взыскать с ответчиков более миллиона рублей, свыше $122 тыс. и более €50 тыс, сообщает ТАСС со ссылкой на содержание искового заявления. В общей сложности семья актера требует от Дрожжиной порядка 14 млн в рублевом эквиваленте по текущему курсу.



Рассмотрение иска начнется 1 октября.



В беседе с каналом "Звезда" адвокат семьи артиста Татьяна Кириенко пояснила, что была подделана подпись вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко в нотариально заверенном согласии на открытие благотворительного фонда имени ее супруга. В действительности никто из родственников актера таких соглашений не заключал, поэтому и возникли основания для подачи иска в суд.



По словам Кириенко, вдова актера, согласно этому документу, оказавшемуся поддельным, несет ответственность за деятельность организации - как гражданскую, так административную, а также уголовную. Однако в этом фонде могли проводиться незаконные финансовые операции. Нарушения могли распространяться на действия с бюджетными средствами города Владимир, уточнила юрист. Она подчеркнула, что будет отдельное разбирательство по работе этого фонда, чтобы выяснить, куда "уходили эти деньги и куда они тратились".



Автор: Злата Богатова

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