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Близкие Баталова требуют исключить имя актера из названия благотворительного фонда
18.9.2021 18:34
Фото: livejournal.com
Вдова и дочь известного советского и российского актера Алексея Баталова требуют убрать его имя из названия благотворительного фонда "Благор", передает ТАСС.
Близкие артиста уже обратились в суд с соответствующим иском.
Как стало известно, семья актера Алексея Баталова подали иск, требуя исключить его имя из названия благотворительного фонда. В качестве ответчика указана Наталья Дрожжина, с которой вдова и дочь артиста просят взыскать более 14 млн рублей.
В столичном Дорогомиловском суде пояснили, что родственники Баталова также заявляют исковые требования в отношении супруга Натальи Дрожжиной Михаила Цивина, адвоката Нарека Кастаняна и Дмитрия Бублия.
В своем заявлении вдова и дочь Баталова указывают на неосновательное обогащение и просят взыскать с ответчиков более миллиона рублей, свыше $122 тыс. и более €50 тыс, сообщает ТАСС со ссылкой на содержание искового заявления. В общей сложности семья актера требует от Дрожжиной порядка 14 млн в рублевом эквиваленте по текущему курсу.
Рассмотрение иска начнется 1 октября.
В беседе с каналом "Звезда" адвокат семьи артиста Татьяна Кириенко пояснила, что была подделана подпись вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко в нотариально заверенном согласии на открытие благотворительного фонда имени ее супруга. В действительности никто из родственников актера таких соглашений не заключал, поэтому и возникли основания для подачи иска в суд.
По словам Кириенко, вдова актера, согласно этому документу, оказавшемуся поддельным, несет ответственность за деятельность организации - как гражданскую, так административную, а также уголовную. Однако в этом фонде могли проводиться незаконные финансовые операции. Нарушения могли распространяться на действия с бюджетными средствами города Владимир, уточнила юрист. Она подчеркнула, что будет отдельное разбирательство по работе этого фонда, чтобы выяснить, куда "уходили эти деньги и куда они тратились".
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