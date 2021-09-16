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Глава Пентагона обвинил Пекин в подрыве мирового порядка
16.9.2021 23:36
Фото: vk.com
Соединенные Штаты стремятся к выстраиванию конструктивных отношений с Китаем, но не намерены закрывать глаза на попытки Пекина подорвать сложившийся мировой порядок. С таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин, передают зарубежные СМИ.
Глава американского оборонного ведомства говорил об этом в ходе совместной пресс-конференции с руководителями Госдепартамента Соединенных Штатов, МИД и военного министерства Австралии.
Как подчеркнул начальник Пентагона, в Вашингтоне "нацелены на выстраивание результативных и конструктивных отношений" с Пекином. При этом американское руководство будет "трезво смотреть" на все попытки китайских властей "подорвать сложившийся мировой порядок".
Напомним, накануне, 15 сентября, президент США Джо Байден вместе с австралийским и британским премьер-министрами Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном объявили о новом формате трехстороннего партнерства. Страны объединились для эффективного сотрудничества в области безопасности, создав AUKUS.
По словам американского лидера, хотя аббревиатура, обозначающая партнерство Австралии, Великобритании и США - AUKUS - звучит несколько странно, речь идет об очень хорошей идее. Джо Байден пояснил, что государства намерены обновить и укрепить "общую способность противостоять угрозам XXI века", как это происходило в прошлые времена.
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