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В Нидерландах снова отложили рассмотрение вопроса о скифском золоте
16.9.2021 21:44
Фото: vse42.ru
Судебное разбирательство по вопросу принадлежности скифского золота из музеев Крыма, которое было вывезено на выставку в Амстердам в начале 2014 года, снова перенесли.
Рассмотрение предполагается продолжить в октябре, передает ТАСС.
Как сообщил руководитель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, он не обладает пока информацией о дате нового судебного заседания. Известно лишь, что рассмотрение вопроса о принадлежности коллекции возобновится в октябре. Причины, по которым снова перенесли суд, директор музея уточнить не смог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал желательным возвращение в Россию скифского золота, которое еще семь лет назад вывезли на выставку в Амстердам.
Напомним, в 2014 году несколько музеев Крыма предоставили уникальные экспонаты из своих коллекций для организации выставки "Скифское золото" в Амстердаме. Экспозиция была организована в музее Алларда Пирсона.
После того, как Республика Крым вошла в состав РФ, власти Нидерландов выразили намерение приостановить процесс возвращения артефактов. Как оказалось, о своем праве получить уникальные произведения искусства заявили в Киеве. В результате ценнейшая коллекция до сих пор остается за пределами РФ.
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