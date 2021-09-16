Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нидерландах снова отложили рассмотрение вопроса о скифском золоте

16.9.2021 21:44

Фото: vse42.ru



Судебное разбирательство по вопросу принадлежности скифского золота из музеев Крыма, которое было вывезено на выставку в Амстердам в начале 2014 года, снова перенесли.



Рассмотрение предполагается продолжить в октябре, передает ТАСС.



Как сообщил руководитель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, он не обладает пока информацией о дате нового судебного заседания. Известно лишь, что рассмотрение вопроса о принадлежности коллекции возобновится в октябре. Причины, по которым снова перенесли суд, директор музея уточнить не смог.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал желательным возвращение в Россию скифского золота, которое еще семь лет назад вывезли на выставку в Амстердам.



Напомним, в 2014 году несколько музеев Крыма предоставили уникальные экспонаты из своих коллекций для организации выставки "Скифское золото" в Амстердаме. Экспозиция была организована в музее Алларда Пирсона.



После того, как Республика Крым вошла в состав РФ, власти Нидерландов выразили намерение приостановить процесс возвращения артефактов. Как оказалось, о своем праве получить уникальные произведения искусства заявили в Киеве. В результате ценнейшая коллекция до сих пор остается за пределами РФ.



Автор: Злата Богатова

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