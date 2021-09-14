Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава США опроверг отказ лидера КНР от личной встречи

11:13

Фото: viadvice.com



Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал сведения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от личной встречи, передает ТАСС.



Как заявил американский лидер, эта информация не соответствует действительности.



Представитель официального Пекина отказался от участия в переговорах с американским президентом во время состоявшейся на прошлой неделе телефонной беседы. Об этом ранее сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники



Как информирует пресс-пул Белого дома, Джо Байдена попросили прокомментировать эти сообщения, когда глава США возвратился в Вашингтон после посещения штата Колорадо. Журналисты также поинтересовались, не разочаровало ли американского президента отсутствие возможности провести саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпина.



В ответ Байден заявил, что это "неправда". При этом было не совсем ясно, к чему относятся слова главы государства - о достоверности публикации в СМИ либо о его разочарованности.



В статье Financial Times отмечалось, что американский лидер предложил китайскому коллеге организовать личную встречу в целях поиска пути выхода из тупика двусторонних отношений. При этом Си Цзиньпин в беседе с главой США настаивал на том, чтобы Вашингтон отказался от агрессивной риторики в отношении Пекина.



Один из источников британской газеты пояснил, что Байден заговорил о возможной встрече как варианте возможного взаимодействия. При этом американское руководство не рассчитывало сразу же получить ответ от председателя КНР по поводу его участия в переговорах.



Автор: Злата Богатова

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