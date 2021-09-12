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Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца


13:01
Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженцаФото: zimbio.com

Власти Австрии не намерены принимать беженцев из Афганистана, заявил канцлер Себастьян Курц.

В интервью газете La Stampa политик указал, что в его стране проживает четвертая по величине афганская община в мире.

По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, пока он находится у власти, его страна не примет "ни одного афганского беженца". Представитель официальной Вены отметил, что на территорию его государства в течение нескольких последних лет уже прибыли свыше 44 тыс. афганцев.

Афганская община в Австрии сейчас является четвертой по численности в мире, указал Курц. Он также отметил, что интеграция этих переселенцев "очень трудна". Политик пояснил, что сложности обусловлены зачастую низким уровнем образования афганцев, прибывающих в Европу, и расхождениями в фундаментальных ценностях.

Кроме того, власти Австрии сейчас особое внимание уделяют поддержке государств, соседствующих с Афганистаном, отметил канцлер. Он сообщил, что Вена намерена выделить €20 млн, чтобы обеспечить защиту и помощь афганцам в этом регионе.

Ранее стало известно, что эвакуированным из Кабула афганцам позволят навсегда остаться в Великобритании. Граждане Афганистана, вывезенные во второй половине августа в Великобританию, смогут оставаться на территории королевства не в течение пяти лет, как планировалось первоначально, а без ограничения срока, заявили в МВД страны.

Напомним, в Узбекистане и Турции отказались принимать афганцев, покидающих страну после прихода к власти талибов (члены запрещенного в РФ террористического движения).

Автор: Злата Богатова

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