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Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца
13:01
Фото: zimbio.com
Власти Австрии не намерены принимать беженцев из Афганистана, заявил канцлер Себастьян Курц.
В интервью газете La Stampa политик указал, что в его стране проживает четвертая по величине афганская община в мире.
По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, пока он находится у власти, его страна не примет "ни одного афганского беженца". Представитель официальной Вены отметил, что на территорию его государства в течение нескольких последних лет уже прибыли свыше 44 тыс. афганцев.
Афганская община в Австрии сейчас является четвертой по численности в мире, указал Курц. Он также отметил, что интеграция этих переселенцев "очень трудна". Политик пояснил, что сложности обусловлены зачастую низким уровнем образования афганцев, прибывающих в Европу, и расхождениями в фундаментальных ценностях.
Кроме того, власти Австрии сейчас особое внимание уделяют поддержке государств, соседствующих с Афганистаном, отметил канцлер. Он сообщил, что Вена намерена выделить €20 млн, чтобы обеспечить защиту и помощь афганцам в этом регионе.
Ранее стало известно, что эвакуированным из Кабула афганцам позволят навсегда остаться в Великобритании. Граждане Афганистана, вывезенные во второй половине августа в Великобританию, смогут оставаться на территории королевства не в течение пяти лет, как планировалось первоначально, а без ограничения срока, заявили в МВД страны.
Напомним, в Узбекистане и Турции отказались принимать афганцев, покидающих страну после прихода к власти талибов (члены запрещенного в РФ террористического движения).
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