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В Приморье найден погибшим военнослужащий-контрактник


14.9.2021 12:35
В Приморье найден погибшим военнослужащий-контрактникФото: neprizyvnoi.ru

Военнослужащего-контрактника обнаружили мертвым в Приморском крае, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на представителя командования Фокинского гарнизона сообщается о проведении проверки.

ЧП случилось в понедельник, 13 сентября. Обстоятельства смерти военного устанавливают совместно командование Фокинского гарнизона и местные правоохранительные органы.

По информации, имеющейся на этот час, контрактник мог получить смертельные ранения при нарушении правил обращения со взрывоопасными предметами. Какие-либо другие подробности трагического происшествия пока не приводятся.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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