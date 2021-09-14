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В Приморье найден погибшим военнослужащий-контрактник
14.9.2021 12:35
Фото: neprizyvnoi.ru
Военнослужащего-контрактника обнаружили мертвым в Приморском крае, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителя командования Фокинского гарнизона сообщается о проведении проверки.
ЧП случилось в понедельник, 13 сентября. Обстоятельства смерти военного устанавливают совместно командование Фокинского гарнизона и местные правоохранительные органы.
По информации, имеющейся на этот час, контрактник мог получить смертельные ранения при нарушении правил обращения со взрывоопасными предметами. Какие-либо другие подробности трагического происшествия пока не приводятся.
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