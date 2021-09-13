Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Афганские бизнесмены просят США разморозить активы

13.9.2021 18:15

Фото: rtr-vesti.ru



Частный сектор и торговая палата Афганистана обратились к властям Соединенных Штатов с призывом разморозить активы страны, передает ТАСС.



По словам предпринимателей, иначе страну может ожидать экономический коллапс и даже гуманитарный кризис.



Как сообщает телевизионный канал Ariana News, к американскому руководству и международному сообществу обратились Торгово-инвестиционная палата Афганистана и целый ряд других коммерческих учреждений, а также представители частного сектора. Они просят разморозить все иностранные активы страны, чтобы не допустить экономического коллапса и гуманитарного кризиса.



По данным Торгово-инвестиционной палаты, $9,5 млрд замороженных активов примерно $3 млрд принадлежат частному сектору.



До этого подобные призывы озвучивали представители новых властей Афганистана. Отмечается, что сейчас в стране стремительно ухудшается экономическая ситуация: без работы остались сотни тысяч афганцев, продолжают расти цены на товары первой необходимости, продовольствие и топливо.



Накануне, 12 сентября, к мировому сообществу с предложением разморозить счета афганского правительства обратился глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад. Он указал, что в Афганистане сейчас наблюдается нехватка средств, ведь прекратилась всякая помощь со стороны других государств и организаций, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.



Администрация Соединенных Штатов заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не получило доступ движение "Талибан" (запрещено в России) 15 августа, как только радикалы вошли в Кабул.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неизбежным диалог с новым руководством Афганистана. По словам министра это делать "придется и приходится уже практически всем". Говоря о возможном признании власти радикалов, Лавров пояснил, что позиция Москвы зависит от выполнения новым афганским руководством своих обещаний. Министр отметил, что российская сторона всячески поощряет намерения главарей движения не "узурпировать власть".



Автор: Злата Богатова

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