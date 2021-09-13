ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пропавшую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
Пропавшую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы
Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»
Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Афганские бизнесмены просят США разморозить активыАфганские бизнесмены просят США разморозить активы
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»
Семьи погибших при крушении L-410 получат по 1 млн руб.Семьи погибших при крушении L-410 получат по 1 млн руб.
В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоляВ крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля
Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»Винер-Усманова рассказала, почему назвала Авериных «курицами»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Афганские бизнесмены просят США разморозить активы


13.9.2021 18:15
Афганские бизнесмены просят США разморозить активыФото: rtr-vesti.ru

Частный сектор и торговая палата Афганистана обратились к властям Соединенных Штатов с призывом разморозить активы страны, передает ТАСС.

По словам предпринимателей, иначе страну может ожидать экономический коллапс и даже гуманитарный кризис.

Как сообщает телевизионный канал Ariana News, к американскому руководству и международному сообществу обратились Торгово-инвестиционная палата Афганистана и целый ряд других коммерческих учреждений, а также представители частного сектора. Они просят разморозить все иностранные активы страны, чтобы не допустить экономического коллапса и гуманитарного кризиса.

По данным Торгово-инвестиционной палаты, $9,5 млрд замороженных активов примерно $3 млрд принадлежат частному сектору.

До этого подобные призывы озвучивали представители новых властей Афганистана. Отмечается, что сейчас в стране стремительно ухудшается экономическая ситуация: без работы остались сотни тысяч афганцев, продолжают расти цены на товары первой необходимости, продовольствие и топливо.

Накануне, 12 сентября, к мировому сообществу с предложением разморозить счета афганского правительства обратился глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад. Он указал, что в Афганистане сейчас наблюдается нехватка средств, ведь прекратилась всякая помощь со стороны других государств и организаций, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

Администрация Соединенных Штатов заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не получило доступ движение "Талибан" (запрещено в России) 15 августа, как только радикалы вошли в Кабул.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неизбежным диалог с новым руководством Афганистана. По словам министра это делать "придется и приходится уже практически всем". Говоря о возможном признании власти радикалов, Лавров пояснил, что позиция Москвы зависит от выполнения новым афганским руководством своих обещаний. Министр отметил, что российская сторона всячески поощряет намерения главарей движения не "узурпировать власть".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 298

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Пожар в македонском ковидарии будут расследовать эксперты из ФРГПожар в македонском ковидарии будут расследовать эксперты из ФРГ
Вакцину Sinovac испытают на шестимесячных детях в ЮАРВакцину Sinovac испытают на шестимесячных детях в ЮАР
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живыСКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы
Афганские бизнесмены просят США разморозить активыАфганские бизнесмены просят США разморозить активы
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru