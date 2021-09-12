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Россия передала Таджикистану оружие и военную технику


12.9.2021 20:18
Россия передала Таджикистану оружие и военную техникуФото: armedman.ru

Власти РФ направили Таджикистану двенадцать разведывательных машин и крупную партию стрелкового оружия, информирует пресс-служба российского Министерства обороны.

Передача военной техники и вооружения состоялась на фоне напряженной ситуации в Афганистане, указано в сообщении ведомства.

Как стало известно, ВС Таджикистана получили от российской стороны модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М и комплекты запчастей, а также партию стрелкового оружия. Кроме того, руководство РФ передало иностранным военным средства ближнего боя и имущество биологической, химической и радиационной защиты.

Ранее в регионе в рамках ОДКБ состоялись масштабные учения, которые были призваны продемонстрировать готовность организации предотвратить вторжения исламистов.

В минувшем августе на фоне вывода американских войск и их союзников к власти в Афганистане пришли представители радикального движения "Талибан" (в России деятельность этой организации признана террористической и официально запрещена). В связи с этими событиями в ряде государств Средней Азии выражали обеспокоенность по поводу возможной экспансии исламистов в северном направлении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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