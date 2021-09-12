Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия передала Таджикистану оружие и военную технику

12.9.2021 20:18

Фото: armedman.ru



Власти РФ направили Таджикистану двенадцать разведывательных машин и крупную партию стрелкового оружия, информирует пресс-служба российского Министерства обороны.



Передача военной техники и вооружения состоялась на фоне напряженной ситуации в Афганистане, указано в сообщении ведомства.



Как стало известно, ВС Таджикистана получили от российской стороны модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М и комплекты запчастей, а также партию стрелкового оружия. Кроме того, руководство РФ передало иностранным военным средства ближнего боя и имущество биологической, химической и радиационной защиты.



Ранее в регионе в рамках ОДКБ состоялись масштабные учения, которые были призваны продемонстрировать готовность организации предотвратить вторжения исламистов.



В минувшем августе на фоне вывода американских войск и их союзников к власти в Афганистане пришли представители радикального движения "Талибан" (в России деятельность этой организации признана террористической и официально запрещена). В связи с этими событиями в ряде государств Средней Азии выражали обеспокоенность по поводу возможной экспансии исламистов в северном направлении.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 250

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.9.2021 17:11 Путин рассказал, как перестал заниматься боксом

Путин рассказал, как перестал заниматься боксом 12.9.2021 15:55 В Праге задержан россиянин Франчетти

В Праге задержан россиянин Франчетти 11.9.2021 18:26 Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном 11.9.2021 15:09 Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикалами

Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикалами 9.9.2021 23:55 В Сирии погиб российский военный