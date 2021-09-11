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В Камеруне выпал снег
11.9.2021 21:40
Фото: changeua.com
Снегопад зафиксирован на западе африканской республики Камерун, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, в целом ряде населенных пунктов также выпал крупный град, из-за чего пострадали дома и было нарушено транспортное сообщение.
На территории населенных пунктов Баку и Бана в Камеруне зафиксировано выпадение снега и града, передает местный телевизионный канал CRTV. Со ссылкой на представителей региональных властей отмечается, что из-за стихийного удара оказались повреждены крыши домов, а также возникли сложности с движением транспорта.
В администрации муниципалитета Баны сообщили о серьезном ущербе, который был нанесен градом и снегом местным плантациям.
В правительстве Камеруна эти погодные явления назвали "проклятием", способным уничтожить сельское хозяйство страны, которая располагается в экваториальной части Африки и крайне редко сталкивается с подобными испытаниями.
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