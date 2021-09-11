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Красноярская прокуратура проводит проверку по факту грубого обращения педагога к учащимся гимназии


11.9.2021 00:01
Красноярская прокуратура проводит проверку по факту грубого обращения педагога к учащимся гимназииФото: vk.com

В Красноярске прокуратура инициировала проверку по факту оскорблений учащихся со стороны педагога. В ненадлежащих действиях заподозрили учителя английского языка, работающего в гимназии № 13, передает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, проверка была начала после мониторинга СМИ и соцсетей, где появились ранее сообщения о возможном грубом обращении с детьми в образовательном учреждении.

Ранее в сети распространилась информация о кричащем учителе, который способен оскорблять детей и даже доводить их до слез. В публикациях отмечалось, что родители направляли коллективное письмо администрации образовательного учреждения, однако руководство гимназии никаких действий не предприняло.

В результате родители гимназистов решили обратиться в краевое министерство образования и прокуратуру. Учительницу вскоре после этого от занятий отстранили, сейчас решается вопрос об ее дальнейшей работе в этом учебном заведении.

По данным местной прессы, в 2019 году этот педагог трудился в одной из школ Советского района Красноярска, где во время урока набросился с кулаками на двух учениц. После случившегося учительница была уволена.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

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